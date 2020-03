Başkan Erdoğan'dan ''Şehitler tepesi boş değil, Toprağını kahramanlar bekliyor'' paylaşımı 02.03.2020 17:16

Son dakika haberi... AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' isimli şiirini okudu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından; Başkan Erdoğan'ın Arif Nihat Asya'nın 'Şehitler tepesi boş değil' dizeleri ile başlayan 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' isimli unutulmaz şiirini okuduğu anlara ait bir video paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi, sonuna kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacaktır. Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada 'Şehitler tepesi boş değil' mısralarının yer aldığı Arif Nihat Asya'nın 'Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor' isimli şiirini okudu.

İşte o şiir:

Şehitler tepesi boş değil,

Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;

Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.

Bir el ki; ahretten uzanmış,

Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!

Öpelim temizse dudaklarımız,

Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.

Rüzgarını kesmesin gövdeler

Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

Geri gitsin alkışlar geri,

Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!

Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,

Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!

Söyledi söyleyenler demin,

Gel süngülü yiğit alkışlasınlar

Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rüzgar bekliyor!

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye? ...