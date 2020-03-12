Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Koronavirüs açıklaması: İzinler iptal 12.03.2020 13:33

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" ifadelerini kullandı. Akar koronavirüs hakkında "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den brifing alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katılan Akar, "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık." dedi.

REJİME ATEŞKES UYARISI: "CANLARINI YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mutabakat kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini söyleyen Hulusi Akar, "Hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye'de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart'ta M4 kara yolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi" ifadelerini kullandı.

Akar "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar" dedi.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Akar, "(Kovid-19) Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak." şeklinde konuştu.

Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca, TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk. Milletimizin teveccüh gösterdiği yemin töreni, mezuniyet gibi törenlere önümüzdeki dönemde bir süre ziyaretçi kabul edemeyeceğiz. Bu hususta evlatlarımızdan ve kıymetli ailelerinden anlayış bekliyoruz" dedi.

TOKALAŞMA YOK

Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra tesisleri gezerek faaliyetleri yerinde inceledi.

Öte yandan, Akar ve TSK Komuta Kademesi, ASELSAN'a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Akar, araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.