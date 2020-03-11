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" Yeni 'nin algı operatörü Portakal'ın manipülasyon pornosunu izlesin"

devlet televizyonunun ile Rusya arasında yapılan görüşmesinde Başkan Erdoğan’ın bekletildiği algısını yaratmak amacıyla servis ettiği görüntülere tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı , “Bu itibarsızlaştırma gayretinin maksadı nedir? Sahi, Rus televizyonu neyin ödeşmesi peşinde? Söz konusu mutabakatla masada kaybettiklerini mi düşünüyorlar?” sorularını sıraladı. Tuna, aynı algı operasyonunun Türkiye’de de üzerinden yapıldığını söyleyerek, “Yeni 'nin (FOX TV) algı operatörü Portakal'ın "manipülasyon pornosunu" izleyip rahatlasınlar. Daha geçen gün, "İdlib mutabakatıyla Rusya'nın ve 'nin istedikleri oldu" dedi” diye yazdı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 08:59
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 09:09
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Portakal'ın manipülasyon pornosunu izlesin

İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Tuhaf olan, Rus devlet televizyonunun servis ettiği protokol tezviridir. Bu paçoz algı faaliyetiyle akılları sıra, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve 'nin itibarına zeval vermeyi hedeflemişler.
İyi de neden?
Putin, mutabakatı konuşmasında, "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk, çözümler üretiyorduk, bugün de öyle oldu..." demedi mi?

RUS TELEVİZYONU NEYİN PEŞİNDE?
Çözüm üretme kabiliyetini de Sayın Erdoğan'la kurduğu şahsi ilişkiye şöyle dayandırmıştı: "Aramızdaki şahsi yakın temasımız hem ikili iş birliğinin çeşitli sorunlarına çözüm bulmaya hem de uluslararası meselelerle ilgili ortak yaklaşımlarımızı belirlemeye imkân sağlıyor..."
Rus televizyonunun mahut algı faaliyeti her şeyden evvel bu "şahsi ilişkiyi" hedeflemiş olmuyor mu?
Bu itibarsızlaştırma gayretinin maksadı nedir?
Sahi, Rus televizyonu neyin ödeşmesi peşinde?
Söz konusu mutabakatla masada kaybettiklerini mi düşünüyorlar? Değilse, bu panik mesabesindeki algı faaliyeti nedendir?
Kendileri açısından durum bu kadar vahim mi?

RUSLAR PANİK YAPMASIN FOX TV'NİN ALGI OPERATÖRÜ MANİPÜLASYON PORNOSUNU İZLEYİP RAHATLASINLAR
Sonuçta bir mutabakattır bu. Karşılıklı çıkarları ve maslahatları gözetmektir. Uzlaşmaktır. Kalıcı çözüm bulma iradesinin tezahürüdür.
Şayet Rus televizyonunun algı faaliyetinin arkasında Atlantikçileri sevindirmek isteyen (deyim yerindeyse) "öteki " yoksa, İdlib dolayımında istediklerini masada elde edememenin paniği var demektir.
Naçizane tavsiyem, hiç panik yapmasınlar. Yeni Samanyolu TV'nin (FOX TV) algı operatörü Portakal'ın "manipülasyon pornosunu" izleyip rahatlasınlar.
Daha geçen gün, "İdlib mutabakatıyla Rusya'nın ve Suriye'nin istedikleri oldu" dedi.

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