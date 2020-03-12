Son dakika haberine göre İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Feci kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.
İşte kaza yerinden görüntüler:
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