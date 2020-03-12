İstanbul Eyüpsultan'da minibüs kazası! Ölü ve yaralılar var | Video 12.03.2020 13:37

Son dakika haberine göre İstanbul Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarına savruldu. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken, iki kişi yaralandı.