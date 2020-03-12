Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü Türkiye'ye de uzandı. Avrupa'dan gelen bir erkek tedavi altına alındı. Yetkililer vatandaşları uyardı: Bir kişinin hasta olması ülkemizde salgın olduğu anlamına gelmez. Bütün kurumlarda alarm verildi. Virüs, alınan tedbirlerden daha güçlü değil.
COVİD-19 BELİRTİLERİ:
1-Yüksek ateş
2-Öksürük
3-Solunum zorluğu
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Salgını önlemek için tüm kurumlar harekete geçti. Toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edildi.
BAŞKAN'A TERMAL KORUMA
Erdoğan için alınan önlemler arttırıldı. Termal ' kamera ile çevresindeki herkesin ateşine bakıldı.
RAFLAR BOŞALDI
Bazıları karantina korkusuna kapıldı. Makarna, un ve tuvalet kağıdı stokladı. Rafları boşalttı.
KOLONYA KARABORSA
Eczaneler doldu taştı. Maske, eldiven kalmadı. Dezenfektan ve kolonya satışı patladı.
SALGIN KORKUSU
Virüsün gelmesiyle hastalık kaygısı arttı. Vatandaşlar kendince tedbir aldı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkanlar maske taktı.
İstanbullular, Coronavirüs'e karşı alınan tedbirlere dikkat etti. Metrobüs çıkışında duraklara konulan dezenfektan ile ellerini temizledi.
HİÇBİR VİRÜS TEDBİRDEN GÜÇLÜ DEĞİL
Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Coronavirüs'e Türkiye'de de rastlandı. Avrupa dönüşü rahatsızlanan bir erkek vatandaşın Coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Erkek hastanın virüsü yurt dışından aldığını biliyoruz. Ailesini de 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz. Türkiye'ye döndüğü uçaktaki yolcularla ilgili de Sağlık Bakanımız bir açıklama yapacaktır. Vaka erken dönemde yani ateş ve öksürüğün olduğu dönemde yakalandı" dedi.
Uzmanlar ise şu bilgileri verdi:
İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK - PANİK YAPMAYIN
Cerrahi ve N95 denilen maskeler kullanılmalı. Maskeyi herkes değil, yalnızca hastalar taksın. Havaların ısınmasıyla virüsün ortadan kalkacağına dair bir bulgu ise yok.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M. NAFİZ KARAGÖZOĞLU - ERKEKLER TEHLİKEDE
Virüs,50 yaş üstü erkeklerde sık görülür. Diyabet, tansiyon, obezite, kanser ve akciğer hastalığı olanlar da risk altında. Solunum yolunun yanı sıra idrar ve kan yolu ile de bulaşır.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU - BULANTI VE İSHAL
Hastalık yüksek ateşle belirti verir. İshal ve bulantı görülür. Hijyene dikkat etmeli. Toplu taşımada eldiven kullanılabilir. Eve geldiğimizde hemen duş alalım.
KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. MEHMET ÖZ - DÜZENLİ UYUYUN
Bağışıklığı güçlendirin. Günde 7 saat uyuyun. Virüs en çok ellerden bulaşır. El sıkışmayın. Yüzünüze dokunmayın. Yüzde 60 alkol içeren dezenfektanlar kullanın.
FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ - ŞALGAM SUYU İÇİN
Zencefil, zerdeçal virüsten korur. Ev sirkesi, ev turşusu tüketin. Şalgam suyu için. Paça çorbası tüketin. Tuzlu su, virüsü vücuttan temizlemez. Yoğurdu sarımsaklayıp yiyin.
OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR
Coronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın yaptığı ortak açıklamada şunlara vurgu yapıldı:
Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy: Oteller, Nisan ayında açılış yapsın.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde aşırı fiyat artışları oldu. Stok var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.
İRAN: İLACI BULDUK
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Coronavirüs ilacını bulduklarını iddia etti. "Sonuçlar olumlu çıkarsa ilacı 3 ayda piyasaya süreceğiz" dedi.
DSÖ: KÜRESEL SALGIN
Dünya Sağlık Örgütü, 118 ülkeye yayılan Coronavirüs'ü küresel salgın ilan etti.
VAY MİKROP!
Coronavirüs nedeniyle Avrupa'da ciddi tedbirler alındı. Belçika'daki metroda ise bir adamın, tükürüğünü metronun tutunma borusuna sürdüğü ortaya çıktı. Yetkililer düğmeye bastı. Şüpheli, gözaltına alındı.
FİLMDİ GERÇEK OLDU
9 yıl önce çekilen 'Salgın' adlı film Coronavirüs'ün habercisiydi!
Filmde, bir işkadınını canlandıran karakterin Çin seyahati sırasında kaptığı bir virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi, 'Bu kadar tesadüf olur mu?" dedirtti.
NOTLAR
Sakarya'da umreden dönen bir kadın, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede karantina altına alındı.
ABD'de Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da virüs bin 784 kişide tespit edildi.
İspanya'da vaka sayısı bin 695'e çıktı.
Bulgaristan'da 66 yaşındaki bir kişi, Coronavirüs'ten ölen ilk kişi oldu.
Türkiye'de bazı özel okullar ve üniversiteler tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi.
Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile ilgili uyarı yaptı: Her hastalık gibi bu virüse karşı da alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Coronavirüs mesajları verdi:
Türkiye inşallah bu sıkıntıyı kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır.
Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor.
CORONA ZİRVESİ
Erdoğan başkanlığında bugün bakanlar ve ilgili kurumlarla dar çerçeveli bir Coronavirüs toplantısı yapılacak.
GÜMÜŞLÜ KORUNMA
Tarihte Persler ve daha sonra Yunan ve Romalılar, gümüşün anti-bakteriyel özelliğini keşfederek sularını ve yiyeceklerini gümüş kaplarda korumuşlardır. Günümüzde Nano Gümüş, 10-100 nanometre boyutunda olan gümüş tanecikleridir. Bu madde ile temas eden bakteri, virüs veya mantar hücreleri ölmektedir. Nano Gümüş ile dezenfekte edilen yerlerin virüslerden 3-6 ay arasında korunduğu belirtiliyor.
Nano Gümüş dezenfekteyle 3-6 ay koruma sağlanıyor
'PET' YANİ
Corona fırsatçıları, dezenfektan ürünleri, maskeler ve kolonya fiyatlarını 3-4 kat artırdı. Vatandaşlar, pet şişeleri kapıp marketlerde litresi 50 liraya kadar çıkan kolonyaları aradı. Toptancılar, "1 yılda sattığımızı 1 saatte sattık" dedi.
MASAK, haksız artış ve stokçuluk yapan firmalarla ilgili inceleme başlattı.
AĞIR BİLANÇO
Dünyada saptanan toplam 121 bin 599 vakadan 66 bin 624 kişi iyileşti. Tam 4 bin 567 kişi ise yaşamını yitirdi. Hastalık, Türkiye'nin de aralarında olduğu 118 ülkeye yayıldı. İşte ilk 10 ülkedeki ölümler...
ÇİN: 3136
İTALYA: 827
İRAN: 354
G. KORE: 60
İSPANYA: 36
FRANSA: 48
ABD: 31
JAPONYA: 10
İNGİLTERE: 6
IRAK: 5
COVİD-19 BELİRTİLERİ:
1-Yüksek ateş
2-Öksürük
3-Solunum zorluğu
TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Salgını önlemek için tüm kurumlar harekete geçti. Toplu taşıma araçları tek tek dezenfekte edildi.
BAŞKAN'A TERMAL KORUMA
Erdoğan için alınan önlemler arttırıldı. Termal ' kamera ile çevresindeki herkesin ateşine bakıldı.
RAFLAR BOŞALDI
Bazıları karantina korkusuna kapıldı. Makarna, un ve tuvalet kağıdı stokladı. Rafları boşalttı.
KOLONYA KARABORSA
Eczaneler doldu taştı. Maske, eldiven kalmadı. Dezenfektan ve kolonya satışı patladı.
SALGIN KORKUSU
Virüsün gelmesiyle hastalık kaygısı arttı. Vatandaşlar kendince tedbir aldı. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkanlar maske taktı.
İstanbullular, Coronavirüs'e karşı alınan tedbirlere dikkat etti. Metrobüs çıkışında duraklara konulan dezenfektan ile ellerini temizledi.
HİÇBİR VİRÜS TEDBİRDEN GÜÇLÜ DEĞİL
Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Coronavirüs'e Türkiye'de de rastlandı. Avrupa dönüşü rahatsızlanan bir erkek vatandaşın Coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Erkek hastanın virüsü yurt dışından aldığını biliyoruz. Ailesini de 14 gün kadar da karantinada tutacağımızı söyleyebiliriz. Türkiye'ye döndüğü uçaktaki yolcularla ilgili de Sağlık Bakanımız bir açıklama yapacaktır. Vaka erken dönemde yani ateş ve öksürüğün olduğu dönemde yakalandı" dedi.
Uzmanlar ise şu bilgileri verdi:
İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK - PANİK YAPMAYIN
Cerrahi ve N95 denilen maskeler kullanılmalı. Maskeyi herkes değil, yalnızca hastalar taksın. Havaların ısınmasıyla virüsün ortadan kalkacağına dair bir bulgu ise yok.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. M. NAFİZ KARAGÖZOĞLU - ERKEKLER TEHLİKEDE
Virüs,50 yaş üstü erkeklerde sık görülür. Diyabet, tansiyon, obezite, kanser ve akciğer hastalığı olanlar da risk altında. Solunum yolunun yanı sıra idrar ve kan yolu ile de bulaşır.
İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU - BULANTI VE İSHAL
Hastalık yüksek ateşle belirti verir. İshal ve bulantı görülür. Hijyene dikkat etmeli. Toplu taşımada eldiven kullanılabilir. Eve geldiğimizde hemen duş alalım.
KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. MEHMET ÖZ - DÜZENLİ UYUYUN
Bağışıklığı güçlendirin. Günde 7 saat uyuyun. Virüs en çok ellerden bulaşır. El sıkışmayın. Yüzünüze dokunmayın. Yüzde 60 alkol içeren dezenfektanlar kullanın.
FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÜMİT AKTAŞ - ŞALGAM SUYU İÇİN
Zencefil, zerdeçal virüsten korur. Ev sirkesi, ev turşusu tüketin. Şalgam suyu için. Paça çorbası tüketin. Tuzlu su, virüsü vücuttan temizlemez. Yoğurdu sarımsaklayıp yiyin.
OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR
Coronavirüsle ilgili Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın yaptığı ortak açıklamada şunlara vurgu yapıldı:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maskeyi yalnızca hasta olanlar taksın. Okullar, ilerleyen günlerde tatil edilebilir.
Turizm Bakanı M. Nuri Ersoy: Oteller, Nisan ayında açılış yapsın.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Maske ve sıhhi malzemelerde aşırı fiyat artışları oldu. Stok var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.
İRAN: İLACI BULDUK
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Coronavirüs ilacını bulduklarını iddia etti. "Sonuçlar olumlu çıkarsa ilacı 3 ayda piyasaya süreceğiz" dedi.
DSÖ: KÜRESEL SALGIN
Dünya Sağlık Örgütü, 118 ülkeye yayılan Coronavirüs'ü küresel salgın ilan etti.
VAY MİKROP!
Coronavirüs nedeniyle Avrupa'da ciddi tedbirler alındı. Belçika'daki metroda ise bir adamın, tükürüğünü metronun tutunma borusuna sürdüğü ortaya çıktı. Yetkililer düğmeye bastı. Şüpheli, gözaltına alındı.
FİLMDİ GERÇEK OLDU
9 yıl önce çekilen 'Salgın' adlı film Coronavirüs'ün habercisiydi!
Filmde, bir işkadınını canlandıran karakterin Çin seyahati sırasında kaptığı bir virüs sebebiyle hayatını kaybetmesi, 'Bu kadar tesadüf olur mu?" dedirtti.
NOTLAR
Sakarya'da umreden dönen bir kadın, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede karantina altına alındı.
ABD'de Washington, Kaliforniya, Florida ve New Jersey eyaletlerinden toplam 21 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa'da virüs bin 784 kişide tespit edildi.
İspanya'da vaka sayısı bin 695'e çıktı.
Bulgaristan'da 66 yaşındaki bir kişi, Coronavirüs'ten ölen ilk kişi oldu.
Türkiye'de bazı özel okullar ve üniversiteler tatil edildi. Uzaktan eğitime geçildi.
Başkan Erdoğan, Coronavirüs ile ilgili uyarı yaptı: Her hastalık gibi bu virüse karşı da alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Coronavirüs mesajları verdi:
Hangi tedbiri alırsak alalım, yakın çevremizde bu kadar yaygınlaşmış bir virüsten tamamen korunmak maalesef mümkün olamadı.
Türkiye inşallah bu sıkıntıyı kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.
Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır.
Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın en azından bir müddet kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor.
CORONA ZİRVESİ
Erdoğan başkanlığında bugün bakanlar ve ilgili kurumlarla dar çerçeveli bir Coronavirüs toplantısı yapılacak.
GÜMÜŞLÜ KORUNMA
Tarihte Persler ve daha sonra Yunan ve Romalılar, gümüşün anti-bakteriyel özelliğini keşfederek sularını ve yiyeceklerini gümüş kaplarda korumuşlardır. Günümüzde Nano Gümüş, 10-100 nanometre boyutunda olan gümüş tanecikleridir. Bu madde ile temas eden bakteri, virüs veya mantar hücreleri ölmektedir. Nano Gümüş ile dezenfekte edilen yerlerin virüslerden 3-6 ay arasında korunduğu belirtiliyor.
Nano Gümüş dezenfekteyle 3-6 ay koruma sağlanıyor
'PET' YANİ
Corona fırsatçıları, dezenfektan ürünleri, maskeler ve kolonya fiyatlarını 3-4 kat artırdı. Vatandaşlar, pet şişeleri kapıp marketlerde litresi 50 liraya kadar çıkan kolonyaları aradı. Toptancılar, "1 yılda sattığımızı 1 saatte sattık" dedi.
MASAK, haksız artış ve stokçuluk yapan firmalarla ilgili inceleme başlattı.
AĞIR BİLANÇO
Dünyada saptanan toplam 121 bin 599 vakadan 66 bin 624 kişi iyileşti. Tam 4 bin 567 kişi ise yaşamını yitirdi. Hastalık, Türkiye'nin de aralarında olduğu 118 ülkeye yayıldı. İşte ilk 10 ülkedeki ölümler...
ÇİN: 3136
İTALYA: 827
İRAN: 354
G. KORE: 60
İSPANYA: 36
FRANSA: 48
ABD: 31
JAPONYA: 10
İNGİLTERE: 6
IRAK: 5
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