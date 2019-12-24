Haberler Video Nihat Hatipoğlu ''Muska nedir? Muska niçin yapılır? Muska yaptırmak caiz midir?'' sorularını yanıtladı

Nihat Hatipoğlu ''Muska nedir? Muska niçin yapılır? Muska yaptırmak caiz midir?'' sorularını yanıtladı

24.12.2019 14:30

ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor' programı'nda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor. Hatipoğlu, programın bu haftaki bölümünde ''Muska nedir? Muska niçin yapılır? Muska yaptırmak caiz midir?'' sorularını yanıtladı. İşte Hatipoğlu'ndan ''Muska'' açıklamaları...


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