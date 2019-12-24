Nihat Hatipoğlu ''Şahitsiz imam nikahı geçerli olur mu?'' sorusunu yanıtladı 24.12.2019 14:35

ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor' programı'nda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor. Nihat Hatipoğlu, ''Şahitsiz imam nikahı geçerli olur mu?'' sorusunu yanıtladı. İşte Hatipoğlu'nun ''Şahitsiz imam nikahı olur mu'' sorusu üzerine yaptığı açıklama...