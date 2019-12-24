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Nihat Hatipoğlu "80 yaşındaki kayınpederim ahlaksız teklifte bulundu!" sorusunu yanıtladı

24.12.2019 14:20

ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor' programı'nda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor. Programın bu haftaki bölümüne yayına telefonla bağlanan kadın izleyicinin sorusu programa damga vurdu. Kadın izleyici Nihat Hatipoğlu'na, "80 yaşındaki kayınpederim bana ahlaksız teklifte bulundu, şimdi de ben ona bakmıyorum, acaba günaha giriyor muyum? sorusunu yöneltti. İşte Hatipoğlu'nun bu soruya verdiği yanıt...


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Nihat H. Sorularınızı Cevaplıyor Videoları