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Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 13 Aralık Cuma kesintisiz tek parça full izle - 13.12.2019

24.12.2019 13:58

ATV ekranlarında yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor' programı'nda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor. İşte 'Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor' programının 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü.


Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu programa özel ekran başındaki izleyicilerin merak ettiği soruları cevaplandırıyor.

Bu haftaki programında ise,

Muska nedir ve ne için yazılır?

Muska yapmak ve yaptırmak caiz midir?

Üzerinde muska taşıyan nazardan korunur mu?

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