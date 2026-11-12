İstanbul dahil 10 ile fırtına uyarısı: Lodos Marmara'yı vuracak
Türkiye genelinde havaların ani değişimiyle birlikte Meteoroloji’den kritik bir uyarı geldi. İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, Marmara bölgesinde etkisini gösterecek şiddetli lodosun 3 gün boyunca süreceği açıklandı. Uzmanlar ve yetkili birimler, rüzgar hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklediğini belirterek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel