Müge Anlı canlı yayınında gerilim tırmandı: Eski görümceden Eşe Şaşmaz hakkında çarpıcı açıklamalar
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Mehmet Ali Şaşmaz ile Eşe Şaşmaz arasındaki ayrılık ve suçlama silsilesi farklı bir boyuta taşındı. Eşe'nin kendisini kandırdığını ve sosyal medyadan tanışmanın büyük bir hata olduğunu savunan Mehmet Ali izleyicileri uyarırken, Eşe Şaşmaz ise eski eşinin kendisini yayında kötülediğini belirterek tepki gösterdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert