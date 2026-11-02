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Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyasında ortalık karıştı! Metin ve Talip Musacalı karşı karşıya geldi

Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyasında ortalık karıştı! Metin ve Talip Musacalı karşı karşıya geldi

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Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınıyor. Dosyada Metin ve Talip Musacalı karşılıklı suçlamalarda bulunurken, cesedin sobada yakıldığı iddiası ve geçmişteki çelişkili ifadeler gündeme geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Metin ve Talip Musacalı'nın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu yayında, cesedin sobada yakıldığı iddiası ve geçmişteki çelişkili ifadeler gündeme geldi. Metin Musacalı ise kendisine yönelik tehdit iddialarının konuşulmasının ardından programa katılarak açıklama yaptı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert

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