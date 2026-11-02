Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:12

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul'un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. Metin ve Talip Musacalı'nın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu yayında, cesedin sobada yakıldığı iddiası ve geçmişteki çelişkili ifadeler gündeme geldi. Metin Musacalı ise kendisine yönelik tehdit iddialarının konuşulmasının ardından programa katılarak açıklama yaptı.