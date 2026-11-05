Mehmet Çabuk'a ait olduğu değerlendirilen cenazeye ulaşıldı

Adana'da temizliğe gidiyorum diye evden çıkan 6 çocuk annesi Sevgi Çelik 21 gündür kayıp

Müge Anlı'da Elife Doğrul dosyasında ortalık karıştı! Metin ve Talip Musacalı karşı karşıya geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert