Müge Anlı'da sevindiren haber: İrlanda'dan Nijerya'ya giderken İstanbul'da kaybolan Augustine Osaigbovo bulundu
İrlanda'dan Nijerya'ya aktarmalı uçuş için geldiği İstanbul'da kaybolan 63 yaşındaki Augustine Osaigbovo'yu bulmak için kızı Devine Osaigbovo Müge Anlı'ya başvurdu. Demans hastası olan babası için Müge Anlı ekibi Sultanahmet yakınlarında arama çalışması yürüttü. Saatler sonra sevindirici haber geldi; havalimanına gittiğinde rahatsızlandığı belirlenen Augustine Osaigbovo'nun Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde olduğu açıklandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert