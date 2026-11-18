Müge Anlı'da Yıldız Koca olayında gelişme: Eşi Yasin Koca canlı yayında suçlamalara yanıt verdi
İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki Yıldız Koca, 5 Kasım Perşembe günü valizlerini alarak evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. İki haftadır kayıp olan genç kadının babası damadından ve dünüründen şüphelenirken, eşi Yasin Koca canlı yayına katılarak evdeki şüpheli durumlara ve yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. Gizemini koruyan olayla ilgili arama çalışmaları sürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Müge Anlı ile Tatlı Sert