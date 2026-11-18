Müge Anlı canlı yayınında operasyon: Söke cinayetinde Metin ve Türkeş Musacalı kardeşler tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mutlu son: Şifanur Yılmaz mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilerek koruma altına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mutlu son: Şifanur Yılmaz mahkeme kararıyla hastaneye sevk edilerek koruma altına alındı