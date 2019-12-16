Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme... 16.12.2019 12:05

Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül'den şok sözler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında Müge Anlı çileden çıktı. Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Zeynep Ergül'ün canlı yayındaki tutarsız konuşmaları Müge Anlı’yı ve stüdyodakileri çileden çıkarttı. İşte 16 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay - Cahit Ergül - Zeynep Ergül gelişmesi!