Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül'den şok sözler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında Müge Anlı çileden çıktı. Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Zeynep Ergül'ün canlı yayındaki tutarsız konuşmaları Müge Anlı’yı ve stüdyodakileri çileden çıkarttı. İşte 16 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay - Cahit Ergül - Zeynep Ergül gelişmesi!
Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme...16.12.2019 12:05
- Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme...
- Müge Anlı son bölüm izle 13 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında canlı yayında gözaltı!
- Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok!
- Atv Müge Anlı son bölüm izle 12 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi! İhbar eden meçhul kişi...
- Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi: Mehmet Muharrem Elbay'ı asit dökerek...
- Atv Müge Anlı son bölüm izle 11 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında Zeynep Ergül'den çarpıcı sözler
- Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili korkunç iddia: Kuyuya atıp asit ile... | Video
- Atv Müge Anlı son bölüm izle 10 Aralık! Zeynep Ergül kızını aramaya gelmişti ancak...
- Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! 'Uyuşturucuyu marul sandım' diyen Zeynep Ergül'den şok sözler
- Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 9 Aralık! Canlı yayınında annelerini ihbar etmişlerdi! Son dakika Hakkı Çetin gelişmesi!
- Müge Anlı'da agızları açık bırakan olay! Kızını 20 bin liraya sattığı adamın yengesini kaçırdı
- Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 6 Aralık! Son dakika Hakkı Çetin gelişmesi!
- Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme...
- Müge Anlı son bölüm izle 13 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında canlı yayında gözaltı!
- Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Jandarma ekiplerinden Zeynep Ergül'e büyük şok!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.