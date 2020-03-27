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Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetindeki detaylarla çileden çıktı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi. Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Ayşegül Hanım, annesi Hatice Özkaçak'ın cinayete kurban gittiğini öğrendi! 6 kardeş olan Özkaçak ailesinin en küçük kızı Ayşegül, canlı yayında teyze kızından duyduğu itirafla gözyaşlarına boğuldu! İşte 27 Mart Müge Anlı son bölümde şok itiraf!

27.03.2020 16:34 - Son Güncelleme: 27.03.2020 16:38
Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. 27 Mart Cuma Atv ekranlarında yayınlanan son bölümde Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetini işledi. Hatice Özkaçak'ın otopsi raporu sonucunda yazanlar kan dondururken, gerçeği bilmeyen Ayşegül Hanım'ın iddiaları şoke etti!

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Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

Müge Anlı'ya çıkan Ayşegül Hanım'a annesi Hatice Özkaçak'ın tansiyonu yükseldiği için öldüğünü söyleyen kardeşleri ne saklıyor? Ayşegül Hanım yıllar sonra annesinin doğal yollarla ölmediğine, cinayetten vefat ettiğine dair bil bilgi edinince konunun üzerine gidiyor.

Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

İstanbul da yaşayan Hatice Özkaçak, 24 Nisan 2009 yılında Kars da ki evinde ölü olarak bulunmuştu. Tam 10 yıl aradan sonra, kızı Ayşegül, otopsi raporu istediğini söyledi.

Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

Her şey yeni bir savcının dosyasını açmasıyla başladı. Savcılıktan gelen bilgide Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğü yazıyordu. Adli Tıpın cinayet dediği Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Ayşegül hanım 2 ayrı kişiden şüpheleniyor.

Müge Anlı'da itiraf! 27 Mart Cuma Müge Anlı son bölümde çileden çıkaran cinayet gerçeği

Öldürülen Hatice Özkaçak'ın kızı Aysun Hanım Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak annesinin yıkandığı esnada vücudundaki morluklar hakkında konuştu: Trabzon'dan sıcakta gidip geldiği için morarmıştır dedi yıkayan bayan.

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