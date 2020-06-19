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Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ı buldu mu? 19 Haziran 2020 Salı günü Atv canlı yayınında Müge Anlı son dakika gelişmesi yaşandı... Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ve o andan sonra kaybolduğu iddia edilmişti. Taşdelen'in iddiası yalnızca bununla da sınırlı değildi. İkili birlikte İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye giriyordu. Konu hakkında 16 Haziran 2020 günü Mehmet Taşdelen gözaltına alınmıştı. İtiraf 3 gün sonra geldi. İşte Ayşe Altuntaş olayı hakkındaki son dakika gelişmesi...

19.06.2020 10:32 - Son Güncelleme: 19.06.2020 10:32
Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayında flaş gelişme! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'dan 334 günün sonunda Türkiye'nin beklediği son dakika gelişmesi geldi.

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Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın akıbetinin peşindeydi. Anlı, 49 yaşındaki kadının kaybolduğu gün en son hem kuzeni hem de sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğünü ve o andan sonra kaybolduğunu ortaya çıkarmıştı.

Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI!

334 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, Mehmet Taşdelen'i gözaltına almıştı.

Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

ACI HABER GÜNLER SONRA GELDİ

19 Haziran 2020 canlı yayınında Müge Anlı acı haberi paylaştı. Mehmet Taşdelen emniyetteki sorgusunda Ayşe Altuntaş ile ormanı gittiği, genç kadını orada öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş bulundu mu? Cinsel ilişkiye girdiği Mehmet Taşdelen hakkında flaş gelişme...

Nedeni ise Ayşe Altuntaş'ın evlenmek, hali hazırda evli olan Mehmet Taşdelen'in boşanma konusunda sıkıntı çıkarmasıydı.

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