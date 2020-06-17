Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? İddialar... suçlamalar... şüpheler...

17.06.2020 13:39

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Haziran 2020 Çarşamba günü canlı yayını... 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken olayın ardından yapılan incelemede evde yer alan 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkayann öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Peki; Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu? İşte iddialar... suçlamalar... şüpheler...