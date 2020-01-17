Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti (17 Ocak Cuma) |Video 17.01.2020 11:31

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinin katilini 17 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos'ta silahla vurulacak öldürüldü ve evinin yakınındaki yaylada cesedine ulaşıldı. Kemal Büyükdeniz'in oğlu ve komşusu Hüseyin Kasnakçı baş şüpheli olarak Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt vermişti. 3 gün önce Büyükdeniz aile fertleri ve komşu Hüseyin Kasnakçı cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Beklenen itiraf kısa sürede geldi. Müge Anlı'da araştırılan Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti! İşte Müge Anlı canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi!