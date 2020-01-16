Son dakika: Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Kıtalar arası kadın ticareti yapan Mustafa Şimşek'e büyük şok (16 ocak Perşembe) 16.01.2020 15:28

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gözaltı gelişmesi yaşandı! Kıtalar arası kadın ticareti yapan Mustafa Şimşek Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı. Yaptıkları büyük vurgunun bilançosu ağır oldu. Gaziantep'ten Ahmet Coşkun, Atv stüdyolarından da Mustafa Şimşek gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'da evlilik mağdurlarından son dakika gelişmesi!

Müge Anlı canlı yayınına katılan evlilik mağdurları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Fas'tan yüzlerce gelin getiren Mustafa Şimşek gözaltına alındı.

Müge Anlı'da evlilik vaadiyle insanların duygularıyla oynayan ve onları binlerce lira dolandıran sahte gelinler ve aracı olan kişiler aranıyor. Isparta, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çorum Kırıkkale, Bursa, Konya, Kütahya ve İstanbul'da yaşayan onlarca insan evlilik umuduyla Gaziantep'te hayatlarının şokunu yaşadılar. Suriye'den ve Fas'tan Türkiye'ye getirilen kadınları iki kişiyle evlendirdikleri ortaya çıktı. İşte, 16 Ocak Müge Anlı son bölümünden detaylar...

60 BİN LİRA DOLANDIRILDI!

Bursa'da yaşayan 61 yaşındaki İsmail Aksu, 61 yaşındaki Eda isimli bir kadın ile tanıştığını ve tüm estetik masraflarını ödediğini ardından da kaçtığını söyledi. İsmail Aksu evlilik vaadiyle 60 bin TL dolandırıldı.

EVLENECEĞİ KADININ YÜZÜNÜ GÖRMEDEN 20 BİN LİRASI GİTTİ!

Hem Müge Anlı'yı hem de izleyicileri şaşkına çeviren bir diğer olay da Enver Bey'in başına geldi. Ankara'da yaşayan Enver Bey, Gaziantep'te bir kadınla evlenmek için 20 bin lira para verdiğini ama kadının yüzünü görmediğini söyledi. Dolandırılan vatandaş "Ekmek alacak param yok" diyerek mağduriyetini dile getirdi.

FAS'TAN GETİRDİKLERİ GELİNLERİ İKİ KİŞİYLE EVLENDİRDİ

Müge Anlı'nın programına katılan evlilik vaadiyle dolandıran ve bunun uğruna 25 bin TL'si giden Hüseyin Bey, Mustafa Şimşek tarafından dolandırıldığını anlattı. Kendisini Fas'tan bir kadın ile tanıştırıp paraları aldıktan sonra Faslı kadının kaçtığını söyledi.

Canlı yayına katılan Mustafa Şimşek ise Hüseyin Bey'in anlattıklarını doğrulayıp onlara yardımcı olduğu için de pişman olduğunu söyledi. Mustafa Şimşek'in Fas'tan Kütahya'ya yüzlerce 'sahte gelin' getirdiği ortaya çıktı.

Müge Anlı başta olmak üzere izleyiciler de şaşkına döndü.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Bir diğer mağdur vatandaş İsa, canlı yayında gözyaşlarına boğularak "Mustafa Şimşek canlı yayına çıktığım için beni tehdit ediyor. Bana seni vuracağım dedi" dedi. Mustafa Şimşek ise iddiaları yalanladı.Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yenibosna Polis Merkezi'nden gelen ekipler, Fas'tan gelin getiren Mustafa Şimşek'i Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı.