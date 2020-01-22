Müge Anlı'da son dakika Pınar Kaynak cinayetinin detayları kan dondurdu! ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran Pınar Kaynak cinayeti Türkiye'yi sarstı! 24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı. Vücudunda 5 ayrı sperm örneği bulunan Pınar Kaynak'ın katili ya da katilleri kimler? İşte Müge Anlı canlı yayınında korkunç cinayet hakkında son dakika gelişmeleri!
Defalarca tecavüze uğradı, başı ezilerek katledildi! Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayeti kan dondurdu (22.01.2020)22.01.2020 13:06
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