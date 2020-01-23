Müge Anlı canlı yayında Ayfer Yaralı'yı stüdyodan kovdu! 12 yaşındaki kıza taciz iddiaları Müge Anlı'yı sinir küpüne döndürdü

Müge Anlı'yı canlı yayında çileden çıkaran olay! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 23 Ocak Perşembe günkü canlı yayınına 45 yaşında üç çocuk annesi Ayfer Yaralı katıldı. Sosyal medyadan tanıştığı adamın yanına Balıkesir'e gelen Yaralı, uğruna eşinden ayrıldığı Nazmi isimli adamın kendisini dolandırdığını 20 bin Euro'sunu aldığını iddia etti. Müge Anlı iddiaların ardından yayına Nazmi isimli adamı bağlayınca olanlar oldu. Para almadığını iddia eden Nazmi kendini savunmak için öyle bir şey söyledi ki Müge Anlı'nın sinir küpüne döndü. Nazmi bey, Ayfer Yaralı'nın kendisini 12 yaşındaki kızını taciz etmekle suçladığını söyledi. Ayfer Yaralı ise ''Evet 3 kere kızımın odasına girmeye çalıştı kapıda yakaladım'' dedi. Müge Anlı bu konuşmalardan sonra 45 yaşındaki kadını stüdyodan göndererek konuyu işlemeyeceğini belirtti. İşte Müge Anlı'da şoke eden Ayfer Yaralı olayı!
Müge Anlı canlı yayında Ayfer Yaralı'yı stüdyodan kovdu! 12 yaşındaki kıza taciz iddiaları Müge Anlı'yı sinir küpüne döndürdü23.01.2020 13:41
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