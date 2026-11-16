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Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu hafif ticari araca çarptı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Zonguldak'ta kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu hafif ticari araca çarptı: O anlar saniye saniye kaydedildi

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Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı Alaplı Ereğli karayolunda trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan hafriyat kamyonu, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yoluna dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Yaralanan Ahmet Y. ve İsmet K. hastaneye kaldırılırken, kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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