Müge Anlı’da geçen hafta yayınlanan programa katılan Metin Kahraman ve Hatice Kahraman gündem olmuştu. Hatice Kahraman’nı yıllardır biriktirdiği 130 bin lirasının çalındığı iddiaları ile gündeme gelen 26 yaşındaki Yeşim’e Müge Anlı ulaştı. Peki; Mücevheri o kadın mı çaldı?
Mücevheri o kadın mı çaldı?
14.09.2020 14:23
- Mücevheri o kadın mı çaldı?
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