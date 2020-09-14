Hatice Kahraman’ın 130 bin lirasını çaldığı iddia edilen Yeşim'in kim olduğunu Müge Anlı buldu

14.09.2020 14:21

Müge Anlı’da geçen hafta yayınlanan programa katılan Metin Kahraman ve Hatice Kahraman gündem olmuştu. Hatice Kahraman’nı yıllardır biriktirdiği 130 bin lirasının çalındığı iddiaları ile gündeme gelen 26 yaşındaki Yeşim’e Müge Anlı ulaştı. Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşan Müge Anlı Yeşim’in kim olduğunu açıkladı.