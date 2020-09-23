Antalya'da vahşi cinayete kurban giden Duygu Çelikten neden öldürüldü? Cinayetin katil zanlısı Veli Ünder yakalandı mı?

23.09.2020 12:53

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktarıyor! 30 yaşındaki Duygu Çelikten, 12 gün önce Antalya'da kaybolmuştu. 21 Eylül canlı yayınında Duygu Çelikten'den acı haber gelmiş ve Duygu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı. Şimdi tüm Türkiye Duygu Çelikten neden ve nasıl öldü sorusunun yanıtı arıyor. İşte Duygu Çelikten cinayetine dair 23 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı.

İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, Müge Anlı canlı yayınına katılarak kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.