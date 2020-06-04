04.06.2020 13:02

Müge Anlı canlı yayınında Çağla Tuğaltay son dakika gelişmesini aktardı! 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, abisi İlker Tuğaltay'ın odasında boğazı kesilmiş bir şekilde bulundu. 5 Haziran 2000'de vahşice işlenen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala anne Gülnur Saygı'nın Müge Anlı'dan yardım istemesi üzerine TBMM'de Çağla Tuğaltay için yasa hazırlığı başladı. 5 Haziran’da zaman aşımına uğrayacak olan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili son dakika bilgisi Türkiye'nin yüzünü güldürdü.