Ayşe Altuntaş'ın kaybıyla ilgili sürpriz tanık: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi

04.06.2020 11:42

Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesini aktardı. 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinççi mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. 4 Haziran 2020 Perşembe günü Atv ekranlarında ilk kez bir görgü tanığı konuştu. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" diyen görgü tanığı çobanın sözleri herkesi şoke etti!