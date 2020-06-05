Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aylardır kayıp olan Ayşe Altıntaş olayında flaş gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın 4 Haziran Perşembe günü yayınlanan programında görgü tanığı çobanın ifadeleri yayınlanmıştı. Görgü tanığı çobanın. "Sık sık bu ormanlık bölgede görüyordum onları. Hatta bir, gün önce namaz kılarken, arkasından çok geçmeden de uygunsuz bir şekildeyken gördüm" ifadeleri sonrası 70 kişilik bir ekip Sultangazi'de bulunan Pirinççi mevkiindeki ormanlık bölgeye arama çalışmalarına başladı.
Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları başladı! (5 Haziran 2020)
05.06.2020 11:04
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