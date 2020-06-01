Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayetinde flaş gelişme! Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Eşi Ayşe Harman'ın daha önce de eşi Sezai Harman'ı zehirlemeye çalıştığı iddia edilmiş, Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili kızı Ayşe'nin ve hastane odasında yatan Fadime Vural'ın sözleri kan dondurmuştu. Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetin sır perdesi aralandı! Müge Anlı'da ele alınan Sezai Harman'ın katili bakın kim çıktı...
Ayşe Harman cinayetten tutuklandı!
01.06.2020 11:52
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