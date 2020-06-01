Müge Anlı yeniden Atv ekranlarında! Pandemi nedeni ile 2 ay ekranlara ara veren Müge Anlı, kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi), stüdyoda alınan tedbirler ve son dakika gelişmeleri ile dikkat çekti. Müge Anlı'da Muğla Fethiye'de 16 yaşındaki Neymana Sıla Girgin'in kaçırılma olayını işledi. İşte, Neymana Sıla Girgin olayı...
16 yaşındaki Neymana Sıla Girgin kaçırıldı!
01.06.2020 11:56
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