Müge Anlı Atv ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi her gün saat 10.00'dafaili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırarak çözüme kavuşturan başarılı sunucu Müge Anlı, corona virüs tedbirleri alınarak devam ettiği programa hızlı bir giriş yaptı. Müge Anlı programda yıllardır birbirini göremeyen konukların stüdyoya geldiklerinde kavuşmaları için bulduğu Güvenli Sarılma Sistemini canlı yayında manevi kızım dediği Sevcan ile birlikte sarılarak gösterdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te normalleşme sürecine dair alınan önlemler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 'Güvenli Sarılma Sistemi'yle ekranlara geri döndü! İşte stüdyoda alınan önlemler (1 Haziran)
01.06.2020 11:04
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- Müge Anlı ile Tatlı Sert 'Güvenli Sarılma Sistemi'yle ekranlara geri döndü! İşte stüdyoda alınan önlemler (1 Haziran)
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