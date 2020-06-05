Raed Eşram cinayetinde örnek karar! (5 Haziran 2020 Cuma)

05.06.2020 11:08

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran bir aile 8 yaşındaki oğulları Raed Eşram'ın kaybolduğunu söylemiş, kısa süre ardından küçük çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Raed'i öldürdüğünü itiraf eden komşu Asad Jan hakkında iddianame düzenlenmişti. Katilin cezası belli oldu.