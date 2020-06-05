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Raed Eşram cinayetinde örnek karar! (5 Haziran 2020 Cuma)

Raed Eşram cinayetinde örnek karar! (5 Haziran 2020 Cuma)
05.06.2020 11:08

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran bir aile 8 yaşındaki oğulları Raed Eşram'ın kaybolduğunu söylemiş, kısa süre ardından küçük çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Raed'i öldürdüğünü itiraf eden komşu Asad Jan hakkında iddianame düzenlenmişti. Katilin cezası belli oldu.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları