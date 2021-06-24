ATV CANLI İZLE son dakika! Müge Anlı 23 Haziran programı canlı izle! Necla - Metin Büyükşen çiftinin katili kim?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (24 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Bir evladın yürek burkan feryadı dökülen gözyaşları...Necla - Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Çifte cinayetin kilit ismi suçlamalar için ne diyor?Mehir tartışmasının tarafı tartışmaların odağındaki Uğur Büyükşen Müge Anlı canlı yayınında!

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (24 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

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