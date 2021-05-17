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Müge Anlı bugünkü programı canlı izle! ATV canlı yayın izleme linki! 17 Mayıs Lütfiye Gündüz - Nezen Germiyen olayında şok bağlantı!

Müge Anlı bugünkü programı canlı izle! ATV canlı yayın izleme linki! 17 Mayıs Lütfiye Gündüz - Nezen Germiyen olayında şok bağlantı!
17.05.2021 10:31
Ana Sayfa 02:01
PKK'ya Eren darbesi: 7...
Ana Sayfa 12:07
Müge Anlı 17 Mayıs programı...
Ana Sayfa 01:08
Bella Hadid Filistin halkı...
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Başkan Erdoğan’dan şampiyon...
Ana Sayfa 05:02
Usta yorumcu Erman Toroğlu:...

Müge Anlı canlı yayınında bugün, (17 Mayıs 2021) neler yaşanıyor? Gizlenen gerçekler, eski eşten ilk itiraf! Koğuş arkadaşı konuştu, Lütfiye Gündüz'ün kaybı ve Nezen Germiyen cinayetinde şok gelişmeler! Biri 20 diğeri 8 yıl önce kayboldu. Her ikisinden de hiçbir haber alınamadı. İki kadın da konuştuğu son isim ve çok çarpıcı bağlantı! Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne? Her iki kadına da ne oldu? 27 yıl önce evlatlık verdiler, ne gözyaşları dindi ne de hasretleri... Özlem dolu anne - baba ve abla hayaliyle büyüyen bir kardeş! Akkuş Ailesi'nin kızlarını arama öyküsü... Keçi çiftliğinde çalşılıyordu, kayıplara karıştı! 19 yaşındaki kayıp gençle ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında...


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