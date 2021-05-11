RAMAZAN İMSAKİYE
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Lütfiye Gündüz'ün olaylara tanık olan kızı canlı yayında...

Lütfiye Gündüz'ün olaylara tanık olan kızı canlı yayında...
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Hamiyet, annelerine tepkili olmadığını zira Nurullah Bey gibi bir ton kişinin annesinin yanına geldiğini, hep babasını suçladıklarını ama gözleri ile gördüğünü söyledi. Nurullah Bey'in, Lütfiye Hanım benim ablamdır demesi gibi birçok yalanı olduğunu dile getiren Hamiyet, Nurullah Bey'in annesine bu işi yaptıranlardan birinin olduğunu, babasının boynuna bıçak dayayıp Lütfiye bu işi yapacak dediğini iddia etti. Hamiyet, babasının Nurullah Bey'den korktuğunu, onca lafa dair elini bile kaldıramadığını, Nurullah Bey'in annesini de babasını da dövdüğünü, babasının başında hala dikiş izi olduğunu söyledi.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları