Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Aralık son bölüm full tek parça izle! Müge Anlı'daki Janet Campbell hakkında şok gelişme! 31.12.2019 18:06

Müge Anlı canlı yayınına katılan Janet Campbell, 5 yaşından bu yana annesini hiç görmediğini anlatmıştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan dünyaca ünlü oyuncu koçu Janet Campbell'in annesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Janet Campbell'in babası ve annesiyle ilgili korkunç iddia 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında izleyiciyi şoke etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 31 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü tek parça full izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!​

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Janet Campbell gelişmesi. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı'ya Avustralya'dan kalkıp gelen dünya ünlü oyuncu koçu Janet Campbell, 5 yaşından beri görmediği annesini Müge Anlı'da arıyor. Avustralya doğumlu olan 44 yaşındaki Janet Campbell ( Türk adı Ahsen Ünlü) 5 yaşından beri görmediği annesini bulmak için Müge Anlı'ya müracaat etti. Aynı zamanda kickboks eğitimciliğ de yapan Campbell dünyaca ünlü yıldızlar Nicole Kidman, Paris Hilton,Alicia Keys,Britney Separs, Shakira gibi isimlere oyunculuk koçluğu da yapmış.

Diğer yandan 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptırdı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız 31 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!