Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan yılın son günü sözünü tuttu! Canlı yayında kahkaha tufanı

Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan sevgi izi yaptırdı. Atv ekranlarında 12 sezondur sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torunu Deha Uğur Özkan'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti. Zor günler geçiren avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı canlı yayınına bir süre katılmamış ve sevenlerini merak ettirmişti. 4 gün sonra programa geri dönen Rahmi Özkan'ın ağladığı anlar yürekleri dağlamış, Müge Anlı avukat Rahmi Özkan'ı teselli etmişti. Yılın son günü olan 31 Aralık Müge Anlı canlı yayınında avukat Rahmi Özkan, sevgi izi yaptırdı. Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Müge Anlı tarafından başlatılan proje, özellikle kaybolan Alzheimer hastaları, engelli vatandaşlar ve çocukların bulunmasını kolaylaştırmada oldukça önemli bir yere sahip. Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? İşte merak ettiğiniz sorularının cevabı Müge Anlı canlı yayınında!

31.12.2019 12:20 - Son Güncelleme: 31.12.2019 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





