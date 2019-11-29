Atv Müge Anlı son bölüm izle 29 Kasım! Mehmet Avcı olayında son dakika gelişmesi: Ahlaksız teklif etmişti... 29.11.2019 17:33

Müge Anlı'da son dakika Mehmet Avcı gelişmesi! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 29 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 2017 yılında bağ evinde ölü bulunan Mehmet Avcı olayında flaş gelişmeleri aktardı! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşandı merak ediyorsanız, 29 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

21 Kasım'da Bursa'da kaybolan lise öğrencisi Tuğba bulundu! Hatice Hanım 36 yıl sonra annesine kavuştu! Hatice Hanım 36 yıl sonra kardeşleriyle buluştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayet dosyalarını büyük bir titizlikle aydınlatmaya çalışan başarılı sunucu Müge Anlı, Mehmet Avcı cinayetinde gerçeğe adım adım yaklaşıyor. Çemberin daraldığı Manisa'da işlenen Mehmet Avcı cinayetinde son durum nedir?

Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. İddialara göre Avcı evli olan Perihan Hanıma göz koyuyor. Başka bir iddiaya göre ise Perihan ve Avcı'nın görüştüğünde bekçi Ahmet'te ikisini kameraya çekiyor ve Perihan'a 'seni kameraya çektim benimle de beraber olacaksın' dediği yer alıyor. Mehmet Avcı'nın oğlu ise babasının katilini bulmak için Müge Anlı canlı yayınına geldi. Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız 29 Kasım Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz!