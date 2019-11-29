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  • 29.11.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:08

'da gözyaşları sel oldu! Hatice Duman 36 yıl sonra annesine ve kardeşlerine kavuştu

canlı yayınında duygu dolu anlar yaşandı. 36 yıldır görmediği annesini 29 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gören Hatice Duman, kardeşlerini de Müge Anlı sayesinde tanıdı.6 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu. Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları yürek dağlarken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşma anı Müge Anlı'yı ağlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programdaki duygu dolu anlar...

Zeynep Hanım'ın 36 yıl önce sokağa terk ettiği Hatice Duman, yıllar sonra ailesine kavuştu. 'ya çıkan Hatice Duman annesi Zeynep Hanım'ın yanısıra erkek kardeşleri Metin, Murat ve Ramazan'a buluştu. Ramazan ile Murat Zeynep Hanım'ın son evliliğinden olan çocukları...

gelişmesiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 36 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu.

Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları Türkiye'yi ağlatırken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşması da Müge Anlı'yı ağlattı.

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