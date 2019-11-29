Zeynep Hanım'ın 36 yıl önce sokağa terk ettiği Hatice Duman, yıllar sonra ailesine kavuştu. Müge Anlı'ya çıkan Hatice Duman annesi Zeynep Hanım'ın yanısıra erkek kardeşleri Metin, Murat ve Ramazan'a buluştu. Ramazan ile Murat Zeynep Hanım'ın son evliliğinden olan çocukları...

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 36 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu.

Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları Türkiye'yi ağlatırken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşması da Müge Anlı'yı ağlattı.