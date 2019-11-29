Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu karıştı! Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan detay gerginliğe neden oldu...
Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı isim Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyo karıştı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Programın bugünkü canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman ve Bekçi Ahmet söz aldı. İrfan Avcı ile Bekçi Ahmet arasındaki diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Avcı'nın Bekçi Ahmet'e yönelik kullandığı sözler sonrasında stüdyo karıştı. İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesi!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın yakınları ve Bekçi Ahmet arasında geçenler canlı yayında gergin anlara neden oldu. Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'da aralanan sır cinayette ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı! İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
Televizyon ekranlarının en sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün de Mehmet Avcı cinayeti işlenmeye devam edildi. Sırlarla dolu bir cinayet olarak değerlendirilen Mehmet Avcı olayı, her bir satırı ile de yasak aşk ve şantaj içeriyor. Bilindiği gibi, 62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.
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MÜGE ANLI'DA O SÖZLER ÜZERİNE STÜDYO KARIŞTI
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında da esrarengiz cinayetin üzerine gidilmeye devam edildi. Sırasıyla, Mehmet Avcı'nın yeğeni Fatih Özayman, kardeşleri ve Bekçi Ahmet söz aldı. Avcı'nın kardeşi İrfan Bey'le Bekçi Ahmet arasında yaşanan bir diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Bey'in kullandığı sözler üzerine stüdyo karışırken, bir hâyli de gerginlik yaşandı.
İşte, 29 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...
Müge Anlı, konuşmaya başlayarak "Şimdi zaten Mehmet Bey'le ilgili Fatih Özayman'ın bir çekincesi yok. Mehmet Avcı'yı sevdiğini söylüyor. Fakat Ergül Avcı devreye giriyor. Fatih Özayman verdiği ifadesinde 'Bazı problemler olduğu için' gitmediğini söylüyor" sözlerini kullandı. Fatih Özayman söz alarak, Mehmet Avcı ile aralarındaki borç durumuna açıklık getirdi. Özayman, Mehmet Avcı'dan 150 TL'ye ceviz aldığını ve kendisine erzak getirdiğini söyledi. Özayman, bir sene boyunca aldığı erzaklardan hiçbir benzin parası almadığını ifade ederken; Mehmet Avcı'nın kendisine verdiği 10'ar liraları yazdığını ve 400 liralık bir borç çıkardığını belirtti.
Özayman, dayısı Avcı'nın kendisine yaptığı bu muameleyi doğru bulmadığını ve bunu da onunla yüz yüze konuşarak aktardığını canlı yayında söyledi. Fatih Özayman, bunun iki sene önce yaşandığını sözlerine ekledi. Müge Anlı da '2 sene önceki bu problemden sonra niye gidiyorsun da Mehmet Avcı ölmeden iki gün önce yüz lira borç istiyorsun?' sorusunu yöneltti. Anlı, 'Hayır senin bir borcun varsa neden bir daha borç istiyorsun? Hatta onun üzerinde de yok, gidip lokantadan isteyip sana veriyor' şeklinde sorularını yineledi.