Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu karıştı! Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan detay gerginliğe neden oldu...

Özayman, dayısı Avcı'nın kendisine yaptığı bu muameleyi doğru bulmadığını ve bunu da onunla yüz yüze konuşarak aktardığını canlı yayında söyledi. Fatih Özayman, bunun iki sene önce yaşandığını sözlerine ekledi. Müge Anlı da '2 sene önceki bu problemden sonra niye gidiyorsun da Mehmet Avcı ölmeden iki gün önce yüz lira borç istiyorsun?' sorusunu yöneltti. Anlı, 'Hayır senin bir borcun varsa neden bir daha borç istiyorsun? Hatta onun üzerinde de yok, gidip lokantadan isteyip sana veriyor' şeklinde sorularını yineledi.