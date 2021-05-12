RAMAZAN İMSAKİYE
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2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verilen Ramazan ve Esra nerede?

2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verilen Ramazan ve Esra nerede?
12.05.2021 11:31
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Hatice Hanım, eşinin bakmaması sebebi ile ayrıldığını, ailesinin yanına gittiğini belirttikten sonra oğlu Fırat Taş'ı da yanında aldığını, 1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'yı babasına bıraktığını, sonradan 2004'te çocukların yurda bırakıldığını öğrendiğini aktardı. Çocuklarının yurda bırakılmış olduğunu bilseydi mutlaka alacağını dile getiren Hatice Hanım, Antep'ten geldiğini, çocuklarını aradığını ifade edip gözyaşlarını tutamadı. Oğul Fırat, 1 ay önce amcasına abisi ve ablasını sorduğunu ama amcasının ben görmedim dediğini aktardı.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları