Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maria ile Mustafa 8. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında "Ben Mustafa'yı bulacağım!" sözü dikkat çekti. Maria ile Mustafa 8. yeni bölüm fragmanı izle...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın yeni bölüm fragmanında "Ben Mustafa'yı bulacağım!" sözü dikkat çekti. Maria ile Mustafa 8. yeni bölüm fragmanı izle...

7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir. Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.