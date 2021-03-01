Maraşlı 8. bölüm fragmanı: "Senin hayatını kurtarmak için katil oldum baba..."

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 8. bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda,"Senin hayatını kurtarmak için katil oldum baba..." repliği dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 8. bölüm fragmanı...