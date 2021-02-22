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Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı: "Artık kim olduğumu biliyorsunuz!"

Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı:
22.02.2021 18:21
Ana Sayfa 02:01
Başkan Erdoğan'dan Ayda...
Ana Sayfa 01:51
Avukat Mert Yaşar hakkında...
Ana Sayfa 01:53
Niğde'de kurutulan yaş sebze...
Ana Sayfa 00:55
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Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan dizi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 7. bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, "Artık kim olduğumu biliyorsunuz!" sözü dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 7. bölüm 2. fragmanı...


Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

Maraşlı Videoları