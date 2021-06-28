Yeni gününde aynı saatte Atv'de! Maraşlı 24. bölüm fragmanı: "Celal Kün olarak tanıdığımız şahıs, Mehmet İnce'nin ta kendisi..."

Yeni gününde aynı saatte Atv'de! Maraşlı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Alina Boz ile Burak Deniz ikilisini başrolde buluşturan Maraşlı 26.bölümü ile birlikte final yapacak. Burak Deniz'in de finali doğruladığı Maraşlı dizisi 24. yeni bölüm ile 29 Haziran Salı akşamı Atv ekranlarında yer alacak. Peki Maraşlı'da bu hafta neler olacak? İşte Maraşlı 24. bölüm fragmanı...

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?