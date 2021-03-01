Haberler Video Maraşlı Videoları Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı ortalığı kasıp kavurdu: "Ben sana aşık oldum bayan..."

Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı ortalığı kasıp kavurdu: "Ben sana aşık oldum bayan..."

Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı ortalığı kasıp kavurdu:
01.03.2021 17:43
Ana Sayfa 00:47
Bakanlıktan kripto para...
Ana Sayfa 00:30
Maraşlı 8. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 00:39
Hande Erçel yeğeni ile...
Ana Sayfa 01:03
Şarkıcı Lara 500 bin TL’ye...
Ana Sayfa 00:54
Jennifer Lopez beyaz mayolu...
Ana Sayfa 00:33
Siirt'te kurşun yağmuru: 3 ölü
Ana Sayfa 00:45
Güzel oyuncu Türkü Su Demirel...
Ana Sayfa 00:32
Vietnam'da 12. kattan düşen...
Ana Sayfa 04:07
Tokkal çiftinin katilinin yeni...
Ana Sayfa 00:36
Fenerbahçe'den transfer...
Ana Sayfa 00:16
Şarkıcı Hadise yine meydan...
Ana Sayfa 01:10
Celal Kılıçdaroğlu, evlat...

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği büyük beğeni toplayan Atv dizisi “Maraşlı” kısa sürede fenomen oldu. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz'un arasında Maraşlı 8. bölümdebomba gelişmeler yaşanacak. Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Maraşlı'nın "Ben sana aşık oldum bayan..." repliği dikkat çekiyor. İşte ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı 8. bölüm 2. fragmanı...


﻿Savaş, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılır. Çok bitkin ve hasta olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak? Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı? Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi? Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir? Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?

Maraşlı Videoları