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Zafer Ergin’in eşi bakın kim çıktı! Oda ünlü oyuncuymuş…

Zafer Ergin’in eşi bakın kim çıktı! Oda ünlü oyuncuymuş…
30.07.2021 21:19
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Zafer Ergin’in eşi bakın kim çıktı! Oda ünlü oyuncuymuş… Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Soylu karakterini canlandıran ünlü oyuncu Zafer Ergin'in merak konusu oldu. 30 Ağustos 1942 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ergin'in eğitim ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi. İnternet kullanıcıları, özellikle "Zafer Ergin'in eşi kim" sorusunun yanıtını arattı. Ergin'in eşini ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...


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