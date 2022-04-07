RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Yok böyle benzerlik! Fatih Ürek'in ablası Fatih Ürek'in kadın versiyonu gibi! Fatih Ürek ve ablası Nurgül meğer...

Yok böyle benzerlik! Fatih Ürek'in ablası Fatih Ürek'in kadın versiyonu gibi! Fatih Ürek ve ablası Nurgül meğer...

Yok böyle benzerlik! Fatih Ürek'in ablası Fatih Ürek'in kadın versiyonu gibi! Fatih Ürek ve ablası Nurgül meğer...
07.04.2022 12:01

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'Allen'en aşıklar

Sahnelerin en çok sevilen isimlerinin başında geliyor Fatih Ürek. Şimdilerde ekranlara ara sıra çıkan Fatih Ürek, İbo Show'un konuğu olunca günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Bir ablasını kaybeden Fatih Ürek'in bir diğer ablası Nurgül ile olan benzerliği ise akıl alır gibi değil.

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Türk pop müzik şarkıcısı ve tiyatrocu Fatih Ürek sosyal medyada ne çok konuşulan isimlerden biri oldu. İBO SHOW'un konuklarından biri de şarkıcı Fatih Ürek.

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.

İşte Fatih Ürek ve Ablası Nurgül Fırat (Ürek)

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